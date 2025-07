Primo appuntamento a Scerni con "Ventricina&Bollicine"

Sabato 26 luglio parte Ventricina&Bollicine con la prima serata nel pieno centro storico di Scerni a partire dalle ore 20.

A comunicarlo è il sindaco Daniele Carlucci che spiega come “l’evento, divenuto appuntamento fisso da diversi anni grazie alla partecipazione dell’Associazione Ventricina del Vastese, intende esaltare le peculiarità enogastronomiche del nostro territorio e far scoprire le bellezze dei nostri borghi. Il binomio Ventricina e Bollicine infatti vuole essere una vetrina, una promozione dei produttori di ventricina e delle cantine del nostro territorio. Le colline dei trabocchi ormai è diventato un brand da far conoscere e diffondere ecco perché è indispensabile legare l’offerta enogastronomica alla valorizzazione di un territorio dove l’offerta turistica è varia e di qualità. Non a caso – conclude Carlucci – questo evento vede da anni la partecipazione della Regione Abruzzo sia con il Dipartimento Agricoltura sia quello del Turismo, la Dmc Costa dei Trabocchi e altri partner fondamentali per unire rimarcare l’unicità, la bellezza e le potenzialità del nostro territorio collinare”.

La ventricina – sottolinea Stefano Fiore, presidente dell’Associazione Ventricina del Vastese – è un prodotto che racconta la storia e le bellezze delle nostre comunità locali. Domani e nei prossimi appuntamenti alcuni associati prepareranno dei piatti da far gustare i prodotti e tipicità che solo la collina può offrire. Quindi vi aspettiamo numerosi a Scerni il 26 luglio, a Torrebruna il 22 agosto e dal 4 al 6 settembre a Pollutri presso il Bosco di Don Venanzio”.