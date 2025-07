Aperte le iscrizioni al campo scuola â€œ Anche io sono la protezione civile â€œ

Il CIRCOLO CB SAN VITALE partecipa alla quindicesima edizione del progetto nazionale «Anch'io sono la protezione civile», con un campo scuola riservato ai ragazzi dai 10 ai 14anni , in programma dal 18 al 24 a San Salvo Presso il Palazzetto dello sport in via Ferdinando Magellano 76

In un percorso formativo di una settimana, tra attività didattiche, esercitazioni pratiche e momenti ludico-ricreativi, i giovani partecipanti avranno l'opportunità di conoscere da vicino il Sistema di protezione civile, i rischi presenti sul proprio territorio ci saranno corsi di, ANTINCENDIO.

PRIMO SOCCORSO, PROTEZIONE CIVILE, RADIO COMUNICAZIONI e imparare i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza per tutelare sé stessi, l'ambiente, il territorio e la propria comunità

Per info ed iscrizioni : Luigi 3477553695 o Alfonso 3471918013