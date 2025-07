Esplorazione guidata dell'Acquedotto Romano Ipogeo di San Salvo

Il Comune di San Salvo e il Parco Archeologico del Quadrilatero, in collaborazione con Italia Nostra, Parsifal Società Cooperativa di Vasto e Natura d’Abruzzo ASD, hanno organizzato, per sabato 2 agosto, la Terza Giornata dell'Acquedotto Romano Ipogeo di San Salvo, un’iniziativa ormai consolidata, che ha riscosso un enorme successo nelle precedenti edizioni.

I partecipanti, calandosi in corda doppia per 7 metri in un pozzo a pianta pentagonale di epoca romana – unico nel suo genere – potranno esplorare, gattonando con le ginocchia immerse nell’acqua che scorre nel condotto, una porzione dell’affascinante opera di ingegneria idraulica che da quasi duemila anni alimenta la Fontana Vecchia.

Oltre all’esperienza speleologica, gli aspiranti archeospeleologi avranno modo di conoscere le caratteristiche dell’Acquedotto Romano e del suo contesto storico-archeologico grazie ad un’escursione guidata negli spazi e nei luoghi del Parco Archeologico del Quadrilatero.

Il giorno prima 20 studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Scientifico di San Salvo vivranno la stessa esperienza nell’ambito di un’ampia ed articolata attività di conoscenza del territorio fortemente voluto dalla Scuola, in stretta collaborazione con il Comune, e resa possibile grazie al programma “Piano Estate” finanziato dal Piano Nazionale 2021-1027 del MIM.

Parco Archeologico del Quadrilatero

San Salvo, Piazza San Vitale

Sabato, 2 agosto (ore 10 -13; 16-19)

Info e prenotazioni: 347-6068661 (Grazia)