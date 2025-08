Salesiani Don Bosco Vasto al Giubileo dei Giovani: esperienza intensa e profonda

Un milione di cuori che credono e cantano la vita con Dio. Papa Francesco li ha chiamati, Papa Leone XIV li ha accolti! Dicono che i giovani non credano più. Eppure, basta guardarli. Non sono smarriti: sono vivi. Inquieti, sì, ma vivi. Desiderosi di futuro, di verità, di amore autentico.

Anche i Salesiani Don Bosco di Vasto erano presenti al Giubileo dei Giovani 2025: 51 giovani dell’Azione Cattolica, dell’Agesci e degli Amici Domenico Savio, si sono uniti al milione di giovani che ha riempito la spianata di Tor Vergata a Roma. Un segno di Chiesa viva.

Il viaggio è iniziato alle 2:00 di sabato 2 agosto, con una destinazione chiara nel cuore e nello spirito: la Città Eterna, cuore pulsante della cristianità. Una volta arrivati, prima tappa alla Basilica di San Giovanni in Laterano, uno dei luoghi più significativi della storia della Chiesa.

Lì, dopo la lettura del passo del Vangelo “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato”, il passaggio alla Porta Santa, gesto carico di simbolismo e di fede. L’atmosfera dentro la Basilica era unica: i ragazzi di Vasto sono stati i primi ad entrare di buon mattino e questo gli ha permesso di vivere quel luogo sacro con una pace e una spiritualità rare, lontane dalla frenesia quotidiana.

Dalla Basilica, zaini in spalla, in cammino verso la spianata di Tor Vergata, al cuore pulsante dell’evento: la grande festa del Giubileo dei Giovani. Un’esperienza indimenticabile insieme a un milione di ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo. Tra canti, danze e sorrisi, i giovani vastesi si sono uniti in un’unica grande voce.

Alle 19:00 è arrivato il Santo Padre. Dopo un giro tra la folla in papamobile, è iniziata la solenne Veglia di preghiera: un momento di raccoglimento, di spiritualità profonda, che ha toccato il cuore di tutti i presenti. Una notte da vivere intensamente, da ricordare con emozione e da custodire nel tempo.



Con il sorgere del sole, la spianata si è svegliata nuovamente accogliendo Papa Leone XIV. Subito dopo ha avuto inizio la Santa Messa, culmine spirituale del nostro pellegrinaggio. Papa Leone XIV ha ricordato che sentirsi incompiuti è segno di vita. Ai giovani la Chiesa dice: di aspirare a cose grandi, alla santità, ovunque siamo. Non accontentarsi di meno. Essi sono il segno che un mondo diverso è possibile.

È stata un’esperienza intensa, profonda, che i giovani vastesi porteranno nel cuore per sempre. Per molti dei partecipanti è stato l’ultimo Giubileo vissuto da giovani, un momento che segna la fine di una fase e l’inizio di un nuovo cammino. Ma soprattutto, è stato un viaggio di fede, comunità e gioia che li accompagnerà per tutta la vita.

E dal Giubileo un mandato ben preciso è stato consegnato ai giovani: continuare a camminare con gioia sulle orme del Salvatore. Contagiare il mondo con la nostra fede. Non spegnere la luce che portano dentro. Il mondo ha bisogno di loro!