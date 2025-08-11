Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

'Concerto per l'Assunta' con il Coro Polifonico Histonium a Vasto

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

In occasione dell'Anno Giubilare 2025 il Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto" presenta il "Concerto per l'Assunta".

Un incontro musicale per omaggiare la figura della Madonna e raccontare il culto di Maria attraverso la tradizione del canto corale.

Il programma della serata prevede musiche di G.B. Martini, Biebl, Da Rold, Grieg, De Victoria, Dipiazza, Klonowski, Sanna.

L'appuntamento Ã¨ per mercoledÃ¬ 13 agosto alle ore 21,30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto.

Il Coro Histonium, diretto da Luigi Di Tullio, sarÃ  accompagnato all' organo da Francesco D'Annibale, presenta Pino Cavuoti.

L'evento Ã¨ inserito nel calendario delle manifestazioni estive ed Ã¨ realizzato con il patrocinio del Comune di Vasto - Assessorato alla Cultura e Turismo.

Ingresso libero

Condividi su:

Seguici su Facebook