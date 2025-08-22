Cerimonia finale del XIII Premio 'Città di San Salvo', Rocío Muñoz Morales ospite d'eccezione

Serata di venerdì 22 agosto caratterizzata dalla cerimonia finale della 13^ edizione del Premio letterario ‘Città di San Salvo’, nella cornice di piazza San Vitale, dalle ore 21.

Ospite d'onore sarà Rocío Muñoz Morales, attrice, scrittrice e volto amato dal grande pubblico: “Sarà con noi - dicono gli organizzatori - per celebrare storie, libri e passione per la lettura. Un’occasione unica per vivere insieme un incontro indimenticabile con la cultura e la bellezza delle parole”.

A contendersi la vittoria saranno:

Mara Carollo con “Promettimi che non moriremo” ed. Rizzoli;

Lucia Esposito con “Sorelle spaiate” ed. Giunti;

Milena Palminteri con “Come l’arancio amaro” ed. Bompiani.

I vincitori riceveranno un premio in denaro e una targa ricordo.

La cerimonia sarà presentata da Federico Perrotta e Valentina Olla, coppia sia sul palco che nella vita, i quali con intramezzi musicali e ironia sapranno allietare la manifestazione.

Soddisfatti il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e il presidente della Fondazione BCC Valle del Trigno Nicola Valentini che condividono l’impegno per la realizzazione del Premio, nella comune visione di un territorio ricco di eventi che possano contribuire a riflettere e leggere il mondo anche attraverso le pagine dei libri e romanzi, senza rinunciare alla bellezza dell’intrattenimento.

Maria Travaglini, presidente del Premio, ringrazia per l’eccellente lavoro il direttivo e la giuria tecnica e popolare che hanno fatto una sapiente scelta dei libri da premiare: “La qualità dei libri inviati dalle case editrici è sempre più alta a dimostrazione dell’affidabilità e della considerazione che il nostro premio si è ritagliato in ambito nazionale, che ci spinge a fare sempre meglio e a consolidare un Premio diventato un punto di forza nel panorama culturale dell’estate sansalvese”.

La direzione artistica è affidata alla professoressa Angela Striffoli.