Scrittura creativa, educazione non formale e momenti di confronto autentico

Appuntamento al Centro culturale 'Aldo Moro' di San Salvo

MartedÃ¬ 26 agosto dalle 21:00 alle 23:00 appuntamento al Centro culturale â€˜Aldo Moroâ€™ di San Salvo per un laboratorio che parla di paure, forza interiore e resilienza.
 
Un viaggio dentro e fuori di noi - evidenziano i promotori -, tra scrittura creativa, educazione non formale e momenti di confronto autentico, ispirato alla serie cult Netflix Love, Death & Robots.
 
Cosa ti aspetta:
â€“ Giochi di gruppo
â€“ Visione di un episodio potente
â€“ Laboratori espressivi per trasformare fragilitÃ  in risorsa
 
Centro culturale â€˜Aldo Moroâ€™ â€“ Ingresso libero
Porta con te curiositÃ  e voglia di metterti in gioco
Prenota il tuo posto!
 
Iniziativa condotta nellâ€™ambito del progetto DNA Giovani - Detonatori Nuove Azioni Giovani realizzato dal Comune di San Salvo con il contributo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nellâ€™ambito dellâ€™Avviso Giovani in Biblioteca.
