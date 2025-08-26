MartedÃ¬ 26 agosto dalle 21:00 alle 23:00 appuntamento al Centro culturale â€˜Aldo Moroâ€™ di San Salvo per un laboratorio che parla di paure, forza interiore e resilienza.
Un viaggio dentro e fuori di noi - evidenziano i promotori -, tra scrittura creativa, educazione non formale e momenti di confronto autentico, ispirato alla serie cult Netflix Love, Death & Robots.
Cosa ti aspetta:
â€“ Giochi di gruppo
â€“ Visione di un episodio potente
â€“ Laboratori espressivi per trasformare fragilitÃ in risorsa
Centro culturale â€˜Aldo Moroâ€™ â€“ Ingresso libero
Porta con te curiositÃ e voglia di metterti in gioco
Prenota il tuo posto!
Iniziativa condotta nellâ€™ambito del progetto DNA Giovani - Detonatori Nuove Azioni Giovani realizzato dal Comune di San Salvo con il contributo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nellâ€™ambito dellâ€™Avviso Giovani in Biblioteca.