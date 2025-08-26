"Notte del Borgo" con grandi riscontri a Monteodorisio

La Notte del Borgo 2025 ha visto un'incredibile partecipazione, regalandoci sorrisi, divertimento ed emozioni: Ã¨ stata una serata indimenticabile!

"Il nostro borgo - si legge in una nota del Comune di Monteodorisio - si Ã¨ animato grazie a un percorso enogastronomico arricchito da stand di street food e di oggettistica artigianale, che hanno offerto un'atmosfera magica a tutti i presenti.

L'apice della serata Ã¨ stato il bellissimo concerto dei Liveplay, la cover ufficiale europea dei Coldplay, che ha fatto cantare e sognare tantissima gente.

Un evento cosÃ¬ non sarebbe stato possibile senza l'impegno e la collaborazione di tutti. Per questo, un ringraziamento speciale va alle associazioni che hanno lavorato al nostro fianco per l'organizzazione: Amatori 88 e Amatori 2013, il Comitato Feste e DDC Racing.

Un ringraziamento anche alle AttivitÃ Commerciali del nostro paese che hanno aderito con entusiasmo e all'agenzia "Muzak Eventi" di Nando Miscione per il supporto nell'organizzazione.

Fondamentale Ã¨ stata la presenza delle Protezioni Civili "Valtrigno" e "Il Castello", della Polizia Locale e delle Forze dell'ordine per la gestione della viabilitÃ e della sicurezza.