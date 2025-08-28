Il "D’Onofrio Organ Festival" approda a Carunchio

In virtù dell’efficiente collaborazione tra l’Associazione “D’Onofrio Organ Festival” e l’Assessorato alla Cultura del virtuoso Comune di Carunchio, nella persona di Antonio Miri, il 29 agosto alle ore 19.00 si terrà un concerto nella Chiesa di San Giovanni Battista, situata nel cuore storico del paese.

Al centro dell’attenzione ci sarà il “Principalone”, l’imponente Organo a canne Francesco – Pasquale D’Onofrio, uno degli organi più grandi e funzionanti esistenti, gemello di quelli di San Martino in Pensilis e Capracotta.

Lo strumento, restaurato nel 1998 dalla ditta Inzoli di Crema, sarà suonato dal Maestro Giovanni Petrone, molisano, docente di organo e di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale al conservatorio di Vibo Valentia nonché direttore artistico del festival.

La performance sarà arricchita dalla partecipazione della Schola Gregoriana “Gaudeamus in Domino” e della Corale polifonica “V. D’Amore” di Montenero di Bisaccia, con canti gregoriani, brani polifonici e organistici, che creeranno un evento multisensoriale. Verrà inoltre eseguito un brano di musica elettroacustica e organo, una proposta innovativa che combina sonorità storiche con linguaggi contemporanei.

Un evento imperdibile per gli appassionati di musica colta che rappresenta un momento di pausa dal caos cittadino.