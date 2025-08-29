'Ordine Zero' con Sarah Toscano, tutto pronto a Cupello

Tutto pronto per sabato 30 agosto!
Il Comitato Ordine Zero 2025 ringrazia tutti gli sponsor e quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.
Sul palco di piazza Garibaldi a Cupello arriverà Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024 e concorrente al Festival di Sanremo 2025, già consacrata come una delle più promettenti artiste emergenti italiane.
La serata si aprirà con gli SpinRockets, proseguirà con il concerto di Sarah Toscano e si concluderà con un coinvolgente deejay set.
L’evento si svolgerà nel cuore del centro storico e offrirà anche Punto food & drink e Area dedicata ai più piccoli.
“Il supporto dell’Amministrazione comunale – spiega il presidente del Comitato, Dott. Livio Antenucci – è stato fondamentale. Noi membri del Comitato, insieme a tanti cittadini, abbiamo creduto sin da subito che questo evento potesse dare lustro al nostro paese.”
Vi aspettiamo numerosi sabato 30 agosto, dalle ore 19.00, per vivere insieme una serata di grande musica e divertimento!