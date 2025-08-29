Nuovo appuntamento con “Il coraggio di combattere”

La Rotonda di Vasto Marina, in viale Dalmazia, è legata alla memoria di anni straordinari della scena musicale. Su quella rotonda sul mare si esibirono Fred Bongusto e altri cantanti di fama nazionale. La musica è vibrazione, del cuore, del profondo dell’anima, vibra e fa vibrare di emozioni. Sarà un’emozione diversa ma, decenni dopo i cantanti più rinomati d’Italia, oggi pomeriggio su quella rotonda si tornerà a vibrare e far vibrare.

Dopo l’emozionante e commovente incontro che si è tenuto nei Giardini di Palazzo d’Avalos lo scorso 10 agosto Iole Cacciapuoti presenterà con Habibi Aps il suo libro “Il coraggio di combattere” alla rotonda di Vasto Marina. Appuntamento questa sera alle ore 19,

Iole Cacciapuoti sarà intervistata da Annamargareth Ciccotosto, accompagnamento al pianoforte di Marilena La Palombara sulla soave voce di Roberta Colameo, evento patrocinato dall’assessorato alle politiche sociali guidato da Anna Bosco.

«Una storia vera, intensa e profondamente umana, “Il coraggio di combattere” è molto più di un libro: è un atto di verità, un gesto d’amore e un grido di speranza – racconta Habibi Aps - Un racconto che attraversa le emozioni dopo una diagnosi di tumore — paura, rabbia, speranza, resilienza — e che, attraverso parole intime e sincere, dà voce alla fragilità e alla forza che convivono in ogni persona che affronta la malattia. “Non abbiate paura di spezzarvi, non abbiate paura di osare, di mettervi in gioco. La vita è troppo breve per non essere coraggiosi”, dal retro di copertina, un invito che arriva dritto al cuore».

«Un libro che non lascia indifferenti, perché racconta con autenticità il viaggio emotivo di chi si ritrova a lottare ma anche a rinascere – sottolinea l’associazione - Una parte del ricavato sarà devoluta all’associazione HABIBI APS, a sostegno di progetti per donne con diagnosi oncologica e bambini onco-ematologici. Non mancate alla presentazione. Sarà un’occasione per ascoltare, condividere, e forse, vedere la vita con occhi nuovi».