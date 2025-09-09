Premio 'San Michele' 2025 a Vasto, ecco gli insigniti

La Giuria del Premio 'San Michele', sulla base delle segnalazioni ricevute e dopo attenta valutazione, ha inteso attribuire il significativo riconoscimento alle seguenti personalitÃ :

Prof.ssa Laura Bonanni, professore ordinario presso l'UniversitÃ D'Annunzio e primario di Neurologia al presidio ospedaliero di Vasto;

Avv. Raffaele Giacomucci e Giovanni Cerella, decani dell'Avvocatura vastese;

Prof.ssa Maria Cristina Piccirilli, docente presso la facoltÃ di Ingegneria dell'UniversitÃ di Firenze

Maestro Nicola Oliva, musicista e virtuoso chitarrista;

Dott.ssa Lucia DAgostino, Vice Questore della Polizia di Stato, dirigente in quiescenza del locale Commissariato.

Per la sezione speciale dedicata alle iniziative sociali e culturali ed intitolata a Elio Bitritto, indimenticabile fondatore della manifestazione

Il Festival della Scienza del Liceo Scientifico 'Mattioli' di Vasto e l'Emporio della SolidarietÃ della Parrocchia San Paolo di Vasto.

Il Premio â€˜San Micheleâ€™, che quest'anno arriva alla sua 29^ edizione, Ã¨ organizzato dall'Associazione culturale â€˜San Micheleâ€™ di Vasto.