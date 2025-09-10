'Emozioni' tra poesia, arte contemporanea e musica a Palazzo d'Avalos a Vasto

Sabato 13 settembre, dalle 17:30, Palazzo d'Avalos a Vasto ospita "Emozioni - Rassegna di poesia e arte contemporanea”.

L’appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Francesco Menna e dell'assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta. Interverranno i poeti Aurelio Bettini, Rossana Vaudo, Magda Cicchitti, Michele Montanaro, Laura D'Angelo, Domenico Travaglini, Chiara Ballone e Giuseppe Muzii (curatore della rassegna). L'evento, presentato da Roberta Presenza, vedrà la performance pittorica dal vivo di Davide Scutece e le improvvisazioni al pianoforte di Orlando Raspa.

«'Emozioni' celebra la creatività e l’espressività artistica nella splendida cornice di Palazzo d’Avalos. La rassegna - evidenziano Menna e Della Gatta - rappresenta un’opportunità unica per incontrare poeti e artisti locali, lasciarsi ispirare dalle loro opere e condividere insieme momenti di bellezza e cultura. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un pomeriggio di emozioni e suggestioni artistiche».

