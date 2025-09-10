Partecipa a IlTrigno.net

"Così è (se vi pare) – Il nostro teatro, la nostra verità"

redazione
Appuntamenti
Al Teatro Rossetti di Vasto la Compagnia Teatro Sperimentale della Torre  porta in scena un grande classico come Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello.

Appuntamento sabato 13 settembre, dalle ore 21, con ingresso libero per il pubblico.

"È stata una sfida tanto affascinante quanto coinvolgente - dicono i promotori -. Il nostro gruppo teatrale amatoriale ha affrontato questo viaggio con passione, dedizione e, soprattutto, con una straordinaria capacità di fare squadra. 

Ogni prova è stata un’occasione per crescere insieme, confrontarci, entrare nei personaggi e nelle loro contraddizioni. Perché questa non è solo una commedia: è un invito a riflettere, a dubitare, a guardare oltre le apparenze. 

“Cosa possiamo sapere degli altri? Chi sono, come sono, ciò che fanno e perché lo fanno…!”

Vi aspettiamo a teatro, per condividere con voi questo viaggio nel cuore del dubbio e della natura umana". 

