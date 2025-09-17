Esce il film “La valle dei sorrisi”, l’attore vastese Luigi Di Pietro “acting coach”

Oggi 17 settembre 2025 esce nelle sale cinematografiche il film “La valle dei sorrisi” diretto da Paolo Strippoli.

A questo nuovo film ha collaborato l'attore vastese Luigi Di Pietro, non in veste di attore, ma di “acting coach”, la figura che aiuta gli attori a preparare i personaggi e le scene fuori e dentro il set. Nello specifico, in questo nuovo progetto, ha seguito il lavoro del giovane protagonista, il debuttante Giulio Feltri.

Completano il cast di questo film, presentato in anteprima all'ultimo festival internazionale del cinema di Venezia, attori di punta del cinema italiano come Michele Riondino, Paolo Pierobon, Romana Maggiora Vergano, Sergio Romano, Anna Bellato, Sandra Toffolatti e Roberto Citran.

Luigi Di Pietro da più di dieci anni porta avanti con amore e passione, parallelamente al percorso d’attore, quello di docente di recitazione presso qualificate accademie di recitazione e di “acting coach” in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

