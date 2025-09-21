Il volontariato: che emozione con Fabio Falcone il 24 settembre

Un appuntamento speciale è previsto mercoledì 24 settembre 2025, alle ore 18 presso i suggestivi Giardini d’Avalos, con l’evento promosso da Ricoclaun dal titolo:

“Il volontariato: che emozione. Letture, musica e testimonianze per scoprire la bellezza del donare”, con il Patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Vasto, la regia di Annalica Bates Casasanta e i clown Ricoclaun.

La serata offrirà un percorso emozionale e creativo attraverso letture, monologhi, testimonianze, coreografie e l’incontro con l’ospite d’onore Fabio Falcone, in un intreccio di linguaggi espressivi che racconteranno la forza generativa del volontariato clown.

L’obiettivo è quello di coinvolgere pubblico, volontari e istituzioni in un’esperienza partecipativa capace di stimolare consapevolezza, riflessione e senso civico, diffondendo i valori della solidarietà e del dono in una forma nuova, emozionale e condivisa.

Un’occasione unica per scoprire come il volontariato clown possa essere non solo un atto di generosità, ma anche un motore di crescita personale e comunitaria.

In questa occasione sarà anche presentato il nuovo corso clown di Ricoclaun, un’opportunità formativa e coinvolgente per chi desidera avvicinarsi al mondo della clownterapia e mettere a disposizione tempo ed energie a servizio degli altri, portando leggerezza, ascolto ed emozione.

Ingresso libero.

Per informazioni: clown Eric, Rosaria Whatsapp al 347-3712722