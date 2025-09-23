In tanti alla Veglia in onore di San Pio da Pietrelcina a San Salvo

In un clima di profonda fede e devozione, nella serata di lunedÃ¬ 22 settembre la comunitÃ parrocchiale di San Nicola Vescovo San Salvo si Ã¨ ritrovata al Monumento dedicato a San Pio da Pietrelcina per vivere la tradizionale Veglia di Preghiera facendo memoria del Transito della morte di Padre Pio.
Gli appuntamenti proseguiranno nella giornata di martedÃ¬ 23. Questo il programma:
Ore 17.30: Santo Rosario;
Ore 18: Santa Messa solenne presieduta da Mons. Mauro Lalli Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea;
Ore 20.30: Fuochi pirotecnici curati dalla Pirofantasy di Vasto, luminarie ditta Petruccelli;
Ore 21: Spettacolo musicale di Vittorio Il Fenomeno â€˜Lâ€™Abruzzo Nel Mio Cuore Tour'.