San Salvo partecipa alla 'Pigiama Run 2025', tutti in pigiama per la ricerca contro i tumori

VenerdÃ¬ 26 settembre, torna la Pigiama Run, la corsa / camminata solidale in pigiama, organizzata dalla LiLT - Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori, giunta alla sua settima edizione nazionale.

Anche quest'anno San Salvo aderisce con entusiasmo all'iniziativa, grazie all'organizzazione di LILT Chieti e al patrocinio del Comune di San Salvo e all'attenzione dell'Assessorato alle Politiche Sociali.

La partenza Ã¨ fissata per le ore 19 da Piazza Papa Giovanni XXIII, davanti al Municipio. Il ritrovo Ã¨ previsto dalle ore 18 alle 18.30.

Per iscriversi Ã¨ possibile recarsi in anticipo, lo stesso giorno, presso le postazioni allestite sotto il Municipio.

Partecipare Ã¨ semplicissimo: basta indossare un pigiama simbolo di vicinanza ai bambini malati di tumore che trascorrono le loro giornate in ospedale, e unirsi alla corsa o camminata per dare  un segnale forte di solidarietÃ  e sostegno alla ricerca.

Fonte CittÃ  di San Salvo

