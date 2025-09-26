'Pigiama Run' a San Salvo, solidarietÃ  in movimento

La Pigiama Run, la corsa e camminata solidale in pigiama promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, ha fatto tappa anche questâ€™anno a San Salvo.

Giunta alla sua settima edizione a livello nazionale, lâ€™iniziativa ha riscosso ancora una volta un grande successo, grazie allâ€™organizzazione della Lilt Chieti e al patrocinio del Comune di San Salvo, con il supporto dellâ€™Assessorato alle Politiche sociali.

Per il terzo anno consecutivo la cittÃ ha risposto con entusiasmo, trasformando le vie urbane in un colorato corteo di pigiami e sorrisi. Non solo studenti e insegnanti, ma anche famiglie, gruppi sportivi, associazioni e tanti cittadini hanno scelto di partecipare, condividendo un momento di comunitÃ allâ€™insegna della solidarietÃ .

Lâ€™evento ha un significato profondo: correre o camminare in pigiama simboleggia la vicinanza ai bambini costretti a indossarlo quotidianamente durante i ricoveri ospedalieri. Un gesto semplice che diventa segno concreto di sostegno alla ricerca e ai progetti di assistenza della Lilt.

San Salvo ha cosÃ¬ ribadito il proprio impegno nel promuovere iniziative di sensibilizzazione e nel diffondere messaggi di solidarietÃ , trasformando una serata di sport in un forte abbraccio collettivo.

Servizio di Ercole d'Ercole