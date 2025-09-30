Lezioni in riva al mare, riecco il progetto 'InSabbiaMenti'

Appuntamento venerdÃ¬ 3 ottobre, al Trabocco Cungarelle e agli stabilimenti balneari da MimÃ¬ e Lido Romagnoli per lâ€™iniziativa InSabbiaMenti .

Si tratta di un progetto che vedrÃ il coinvolgimento di circa 200 alunne e alunni dellâ€™Istituto Comprensivo â€˜Rossettiâ€™ (Infanzia Santa Lucia, Primaria Martella e Secondaria di primo grado Rossetti), attraverso lo svolgimento di una lezione in riva al mare, promuovendo esperienze e percorsi didattici che si svolgono in contesti naturali e garantendo un rapporto diretto e concreto con il mondo reale.

"Ãˆ un progetto - si legge in una nota - che Ã¨ stato promosso per la prima volta dal Comune di Vasto e dal Consorzio Vivere Vasto Marina nel 2020, subito dopo il lockdown al fine di rivitalizzare la condivisione di spazi pubblici e di relazioni, limitati dalla pandemia.

Verranno realizzati dei piccoli manufatti ispirati al mare e alla pesca.

I lavori creati insieme diventeranno parte di una mostra, che sarÃ allestita il 4 e 5 ottobre, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19 presso la Sala espositiva della Rotonda di Vasto Marina",