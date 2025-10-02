La musica del gruppo 'Le Chat Rouge' nella cornice dei Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto

Sabato 4 ottobre alle ore 18, nella suggestiva cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos a Vasto, il gruppo jazz manouche “Le Chat Rouge” si esibirà in un concerto dal vivo.

La musica del gruppo rende omaggio al genio di Django Reinhardt, il leggendario chitarrista che ha segnato la scena parigina degli anni ’30.

Durante l’evento, organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Vasto, si terrà la cerimonia di premiazione del contest fotografico “GENESIS – Emozioni di luce tra Faro e Mare” e saranno esposte le opere vincitrici selezionate dalla giuria.

Un’occasione preziosa per riflettere sul rapporto tra uomo e paesaggio, attraverso lo sguardo dei partecipanti che, con i loro scatti, hanno raccontato le connessioni e i contrasti tra natura e intervento umano nella Riserva di Punta Aderci. A rendere ancora più speciale la serata, un brindisi offerto da Tenuta Oderisio.

L’ingresso è a contributo libero e non è richiesta prenotazione. In caso di pioggia, l’evento si terrà nella pinacoteca di Palazzo d’Avalos.

Per maggiori informazioni scrivere a : vasto@faigiovani.fondoambiente.it.