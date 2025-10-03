Premio internazionale 'Angelo da Furci', assegnati i riconoscimenti

Si Ã¨ tenuta nella serata di sabato 27 settembre, nel Santuario del Beato Angelo da Furci, la cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio Internazionale 'Angelo da Furciâ€™.

Un evento ideato da Silvio Bellano, attuale Priore della Confraternita del Beato Angelo, e supportata dal Parroco don Angelo Di Prinzio e dal Comune di Furci.

Premiate figure istituzionali che si sono distinte nel rispetto dei valori che il Beato Angelo, illustre teologo agostiniano e taumaturgo della chiesa universale, ha insegnato e trasmesso.

La giuria dopo un'attenta valutazione - spiegano gli organizzatori - ha assegnato i riconoscimenti a: Padre Alejandro Moral AntÃ³n (giÃ Priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino); Domenico Giani (Presidente Eni Foundation); Giuseppe Petrella (Generale dell'Arma dei Carabinieri); Gennaro Tornatore (Direttore generale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco); Avv. Giampaolo Di Marco (segretario nazionale Associazione Nazionale Forense); Maria Pia Sciotti (giÃ Primario di Malattie infettive all'Ospedale â€˜San Pio da Pietrelcinaâ€™ di Vasto).

https://www.youtube.com/live/HjPwIYCJjYw?si=vpPMx6BxRqIwPglT

Video realizzato da Misericordia TV - Italia

Foto dalla pagina Facebook Santuario del Beato Angelo da Furci