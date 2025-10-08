Marcia della Pace 2025 a San Salvo, venerdÃ¬ l'appuntamento

Il Comune di San Salvo, attraverso il Settore Politiche Sociali, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Marcia della Pace, che si terrÃ venerdÃ¬ 10 ottobre.

"Un appuntamento sentito e partecipato - si legge in una nota -, per ribadire insieme lâ€™importanza della pace, della solidarietÃ e del dialogo come fondamento di una societÃ piÃ¹ giusta e unita.

In un momento storico in cui il mondo ha piÃ¹ che mai bisogno di gesti concreti di fratellanza, la Marcia della Pace vuole essere un segno visibile di impegno e speranza.

Saranno presenti autoritÃ civili, studenti, associazioni e cittadini, insieme per dire con forza no alla guerra, allâ€™odio e alla divisione".