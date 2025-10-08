Marcia della Pace 2025 a San Salvo, venerdÃ¬ l'appuntamento

Il Comune di San Salvo, attraverso il Settore Politiche Sociali, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Marcia della Pace, che si terrÃ venerdÃ¬ 10 ottobre.
"Un appuntamento sentito e partecipato - si legge in una nota -, per ribadire insieme lâ€™importanza della pace, della solidarietÃ e del dialogo come fondamento di una societÃ piÃ¹ giusta e unita.
In un momento storico in cui il mondo ha piÃ¹ che mai bisogno di gesti concreti di fratellanza, la Marcia della Pace vuole essere un segno visibile di impegno e speranza.
Saranno presenti autoritÃ civili, studenti, associazioni e cittadini, insieme per dire con forza no alla guerra, allâ€™odio e alla divisione".
Programma della giornata
Ore 8:30 â€“ Ritrovo in Piazza della Pace (autoritÃ , studenti, associazioni, cittadini);
Ore 9:00 â€“ Partenza del corteo lungo il percorso: Via Istonia â€“ Villa Comunale â€“ Via Roma â€“ Corso Umberto â€“ Piazza San Vitale;
Ore 9:30 â€“ Interventi delle autoritÃ , dei dirigenti scolastici e del Baby Sindaco;
Ore 10:00 â€“ Esibizioni a cura degli studenti di San Salvo.
Insieme per costruire la pace, ogni giorno.