Marcia della Pace 2025 a San Salvo, venerdÃ¬ l'appuntamento

redazione
Appuntamenti
Il Comune di San Salvo, attraverso il Settore Politiche Sociali, invita tutta la cittadinanza a partecipare alla Marcia della Pace, che si terrÃ  venerdÃ¬ 10 ottobre.
 
"Un appuntamento sentito e partecipato - si legge in una nota -, per ribadire insieme lâ€™importanza della pace, della solidarietÃ  e del dialogo come fondamento di una societÃ  piÃ¹ giusta e unita.
 
In un momento storico in cui il mondo ha piÃ¹ che mai bisogno di gesti concreti di fratellanza, la Marcia della Pace vuole essere un segno visibile di impegno e speranza.
 
Saranno presenti autoritÃ  civili, studenti, associazioni e cittadini, insieme per dire con forza no alla guerra, allâ€™odio e alla divisione".
 
Programma della giornata
Ore 8:30 â€“ Ritrovo in Piazza della Pace (autoritÃ , studenti, associazioni, cittadini);
Ore 9:00 â€“ Partenza del corteo lungo il percorso: Via Istonia â€“ Villa Comunale â€“ Via Roma â€“ Corso Umberto â€“ Piazza San Vitale;
Ore 9:30 â€“ Interventi delle autoritÃ , dei dirigenti scolastici e del Baby Sindaco;
Ore 10:00 â€“ Esibizioni a cura degli studenti di San Salvo.
 
Insieme per costruire la pace, ogni giorno.
