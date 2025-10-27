Trofeo Bancarella a Vasto, il premio all'Arda-Associazione Regionale Down Abruzzo

È quello dell'Arda - Associazione Regionale Down Abruzzo di Vasto, con tanti colorati articoli realizzati a mano dai ragazzi e dai volontari del sodalizio, lo stand che si è aggiudicato il 39esimo Trofeo Bancarella di scena domenica 26 ottobre a Vasto.

Il premio è stato consegnato a Claudio Ubaldo (presidente dell'associazione) e a Valentina Usciatta, alla presenza degli organizzatori della fiera del settore ambulante, tra i quali Ottaviano Semerano dell'Apam Fiva Confcommercio, del sindaco Francesco Menna, dell'assessore al Commercio Licia Fioravante, degli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna.

Centinaia gli operatori partecipanti al tradizionale appuntamento d'autunno, con tante presenze registrate, nell'arco dell'intera giornata, lungo le strade interessate dalla manifestazione fieristica tra le quali via Giulio Cesare, via Alessandrini, piazza Smargiassi e vie limitrofe con una ricca offerta di prodott di abbigliamento, articoli per la casa, artigianato e gastronomia.

“Un traguardo che profuma di cuore e comunità - ha rimarcato l'assessore alle Politiche sociali Anna Bosco nel riferirsi al premio assegnato all'Arda - La sezione di Vasto ha conquistato il Trofeo Bancarella organizzato da Apam in ricordo di Francesco Smargiassi con un sorriso grande quanto la loro passione. Dietro ogni pennellata, ogni oggetto, ogni abbraccio, c’è la forza di chi crede che l’inclusione non sia un premio, ma un modo di vivere. Complimenti al presidente Ubaldo ed al direttivo, ad Alessandra Madonna ed a tutte le famiglie che lo sostengono. Grazie a Semerano e ad Assunta dell'Apam ed alla famiglia Smargiassi. Grazie a chi sostiene le associazioni di volontariato,le visita, le sceglie, e soprattutto… ci crede”.