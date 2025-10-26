Un evento per la tutela ambientale e artistica del territorio

Anche quest'anno a Fossacesia torna "Puliamo il Mondo", storica campagna di volontariato ambientale promossa da Legambiente, che quest'anno ha raggiunto la sua 33^ edizione.

Nella splendida cornice dell'Area monumentale dell'Abbazia di San Giovanni in Venere l'iniziativa ha coinvolto le alunne e gli alunni di quattro classi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto P. D. Polidori, che si sono presi cura di questo luogo simbolo non solo della loro cittÃ , ma di tutta la regione, raccogliendo in particolare rifiuti.

"L'iniziativa Puliamo il Mondo- ha detto nel suo intervento il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- rappresenta un momento importante per la nostra cittÃ , perchÃ© unisce l'educazione ambientale al rispetto per il patrimonio storico e artistico di Fossacesia. Vedere i ragazzi impegnati nella cura dell'Abbazia di San Giovanni in Venere Ã¨ un segnale di grande speranza: significa che le nuove generazioni stanno comprendendo il valore della partecipazione attiva e della tutela dei luoghi che raccontano la nostra identitÃ . Come Amministrazione continueremo a sostenere tutte le iniziative che promuovono la sostenibilitÃ e la bellezza del nostro territorio, certi che solo con l'impegno condiviso possiamo costruire un futuro piÃ¹ pulito, consapevole e accogliente." L' iniziativa a Fossacesia, per l'Amministrazione comunale Ã¨ stata coordinata dall'assessore all'Ambiente, Umberto Petrosemolo. Presente a San Giovanni la Consigliera comunale, Marina Paolucci.

Come emerge dal dossier Park Litter, rilasciato da Legambiente Onlus in occasione di Puliamo il Mondo, nel 2025 sono stati 24.260 i rifiuti raccolti e catalogati dai volontari di Legambiente in 49 parchi urbani: quattro oggetti dispersi ogni metro quadrato monitorato. A dominare la classifica dei rifiuti piÃ¹ frequenti sono i mozziconi di sigaretta, con 10.472 pezzi raccolti, pari a 161 ogni 100 metri quadrati. Ãˆ preoccupante la massiccia presenza di rifiuti in plastica, che rappresenta il 64,3% del totale dei rifiuti monitorati.

Si tratta di un dato allarmante, che evidenzia non solo l'abitudine ancora diffusa di abbandonare i rifiuti, ma anche l'inconsapevolezza o, peggio, il disinteresse verso il loro impatto ambientale.

"Ãˆ importante aver portato la nostra campagna in un luogo simbolo come questo â€“ dichiara Paola Marrollo, Presidente di Legambiente Lanciano â€“ proprio per continuare a dimostrare come preservare la bellezza e l'integritÃ dei nostri beni comuni sia una responsabilitÃ di tutte e tutti. Natura e arte connotano il nostro territorio e ne raccontano l'identitÃ : praticare le giuste strategie di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico ci permettono di tutelarlo e promuovere uno sviluppo integrato e armonioso. Anche per questo in questi giorni con le nostre attivitÃ di educazione ambientale abbiamo contribuito ad animare 'Progress 2025', la fiera del lavoro, formazione e sociale dedicata a giovani, scuole, imprese e istituzioni, nel polo di Lancianofiera: nei prossimi anni ci attendono sfide sempre piÃ¹ urgenti, ma con visione e competenze anche la crisi climatica puÃ² diventare una concreta opportunitÃ di crescita e innovazione."



