“Così è (se vi pare)” – Il teatro di Pirandello va in scena a San Salvo

La Compagnia Teatro Sperimentale della Torre porta in scena uno dei testi più famosi e affascinanti di Luigi Pirandello: “Così è (se vi pare)”.
Lo spettacolo andrà in scena domenica 9 novembre alle ore 18 presso Sala Teatro del Centro Culturale ‘’Aldo Moro” a San Salvo all’interno del Festival di Letteratura e dintorni – Crocevie prima edizione 2025
Un mistero da risolvere, una verità che cambia a seconda di chi la racconta, e una comunità che vuole “sapere”. Pirandello ci mette davanti a una domanda ancora attuale: esiste una verità assoluta o ognuno ha la propria?
Con il coordinamento di Alfio Barbagallo che guida un gruppo di attori appassionati in un allestimento essenziale ma ricco di tensione e significato.
Vi aspettiamo a teatro!