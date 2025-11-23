'Passeggiata silenziosa' a Vasto per il "no" alla violenza sulle donne

Anche questâ€™anno il Consorzio Matrix promuove una passeggiata silenziosa in occasione della Giornata internazionale per lâ€™eliminazione della violenza contro le donne. Un momento prezioso di comunitÃ , fissato per il 25 novembre alle ore 17:30 in Piazza Marconi, per fermarsi, ascoltare e ricordare.

Lâ€™iniziativa, guidata dal costante impegno di Valentina Di Petta, arteterapeuta del Consorzio Matrix, si rinnova da cinque anni grazie alla collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, il Progetto SAI â€“ Sistema Accoglienza Integrazione, il Centro DonnAttiva di Vasto, lâ€™Associazione Dafne, lâ€™Associazione Emily Abruzzo e la Consulta Giovanile.

Una rete unita che, con determinazione, lavora ogni giorno per sostenere, accogliere e sensibilizzare.

La passeggiata attraverserÃ luoghi simbolici della cittÃ â€” Piazza Rossetti, Palazzo dâ€™Avalos e Piazza Barbacani â€” trasformandoli in spazi di riflessione collettiva. Un cammino silenzioso che diventa voce: per ricordare le donne che non ci sono piÃ¹, per stringerci attorno a chi vive ancora la paura, per affermare con forza che la violenza non puÃ² avere spazio nelle nostre vite.

Vi invitiamo a partecipare numerosi, perchÃ© dire NO alla violenza sulle donne Ã¨ un gesto che appartiene a tutti.

Chiediamo ai partecipanti di indossare abiti neri, simbolo di lutto e rispetto per le vittime. Durante la manifestazione saranno distribuiti ombrelli rossi, segno di protezione, coraggio e speranza: un colore che parla, che unisce e che ci ricorda che il cambiamento Ã¨ possibile.