"Alba Chiara”, installazione di Miriam Melle per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

redazione
Appuntamenti
Martedì 25 novembre, dalle ore 17.00 alle 21.00, presso la Sala Mattioli, in C.so De Parma a Vasto, sarà aperta al pubblico l’installazione “Alba Chiara”, a cura di Miriam Melle, che richiama il tema della violenza di genere e si propone  come momento di sensibilizzazione e riflessione.
 
L’ingresso è libero.
 
L’iniziativa è promossa dall’Università delle Tre Età di Vasto, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Vasto, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
