Davide e Nicola Bozzelli rappresentano l'Italia a San Francisco: workshop, show e una squadra tricolore sul palco internazionale

Nei giorni scorsi San Francisco ha accolto quattro protagonisti dell’eccellenza italiana nella specialità ‘salsa’ della danza: i fratelli vastesi Davide e Nicola Bozzelli (BozzyBro’), accompagnati dalle ballerine e compagne di lavoro Deborah D’Alessandro e Pamela Pavia. Il team è stato invitato negli Stati Uniti come ospite ufficiale per condurre workshop ed esibirsi in show che hanno conquistato pubblico e organizzatori.

Il gruppo ha guidato workshop di Salsa, concentrandosi in particolare su Footwork e Partnerwork, portando oltreoceano uno stile ricco di tecnica, energia e identità italiana. Le loro classi hanno registrato grande partecipazione e apprezzamento, grazie alla perfetta sinergia tra i quattro artisti e alla loro capacità di trasmettere passione e professionalità.

A completare l’esperienza nella città californiana, due show attesissimi che hanno visto i BozzyBro' esibirsi con grande intensità ed eleganza. Il pubblico americano ha risposto con entusiasmo, confermando ancora una volta il crescente impatto della scena italiana della salsa nel panorama internazionale.

“Essere qui a San Francisco a rappresentare l’Italia, insieme a Deborah e Pamela, è stata un’emozione immensa,” dichiarano Davide e Nicola. “Abbiamo trovato un’accoglienza straordinaria e una community pronta a ballare e condividere con noi.”

La partecipazione del team italiano a San Francisco rafforza il dialogo culturale tra Italia e Stati Uniti, dimostrando come la Salsa continui a essere un linguaggio universale in grado di unire, emozionare e creare connessioni oltre ogni confine.