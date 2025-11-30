La “d’Annunzio” firma il primo test sismico al mondo su un edificio realizzato tramite stampa 3D per l’edilizia

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara ha condotto il primo test al mondo su un edificio realizzato mediante stampa 3D e sottoposto a prove su tavola vibrante.

L’esperimento sarà illustrato nel corso della conferenza stampa convocata per martedì 2 dicembre, nella sede del laboratorio SCAM (Sperimentazione, controllo, analisi e modelli) della “d’Annunzio” (via Pantini n° 76, Pescara), alle ore 11.

Parteciperanno: il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, il Direttore del Dipartimento di Ingegneria e geologia (InGeo), Sergio Montelpare, i professori Enrico Spacone, Guido Camata e Valentino Sangiorgio che hanno condotto l’esperimento, il Coordinatore dello SCAM, Giuseppe Brando, ed il Direttore Generale dell’Ateneo, Paolo Esposito.

Durante la conferenza stampa è previsto un minitour per i giornalisti nel Laboratorio dove sarà possibile vedere in azione il robot KUKA KR50.