Appuntamenti natalizi a Vasto tra tradizione, musica e cultura

Pubblicato il calendario degli eventi che accompagneranno la cittÃ durante le ormai imminenti festivitÃ natalizie: un programma articolato - si evidenzia in una nota del Comune di Vasto -, vario e capace di unire cultura, musica, intrattenimento e tradizione.

Accanto a eventi consolidati come piÃ¹ attese come il Santa Chiara Wine & Food Festival, il Vasto Beer Festival, la Befana vien dal mare, e al ritorno del Presepio vivente, la grande novitÃ di questo calendario Ã¨ la grande festa di Capodanno in piazza.

Lâ€™elenco completo delle iniziative Ã¨ consultabile sul sito istituzionale del Comune di Vasto, al link: https://municipium-images-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3/7686/allegati/natalecalendario2025-01.jpeg.

Questâ€™anno grande attenzione Ã¨ stata riservata ai piÃ¹ piccoli con numerosissime attivitÃ pensate per loro.

Â«Vasto brilla â€“ dichiara il sindaco Francesco Menna â€“ con tantissime luci, mercatini in Piazza Rossetti pieni di colori, concerti e momenti di spettacolo che trasformeranno la cittÃ in un grande e spumeggiante villaggio natalizio. Abbiamo costruito un calendario variegato, pensato per offrire occasioni di incontro e per far vivere a cittadini e visitatori lâ€™atmosfera speciale delle festivitÃ . La novitÃ del Capodanno in piazza nasce dal desiderio di proporre un momento condiviso per ritrovarsi come comunitÃ e iniziare il 2026 tutti insiemeÂ».

Â«Un sentito ringraziamento â€“ sottolinea lâ€™assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta â€“ va a tutte le realtÃ culturali del territorio che con il loro contributo hanno dato vita a un programma ricco e diversificato. Esprimo gratitudine ai colleghi di Giunta, ai consiglieri comunali, agli uffici per il lavoro svolto. Il Natale Ã¨ un momento prezioso per riscoprire il valore della comunitÃ e la bellezza dello stare insieme, illuminati dal messaggio di speranza che questo periodo porta con sÃ©. Siamo convinti che anche questâ€™anno il calendario degli eventi sia decisamente allâ€™altezza delle aspettativeÂ».