Nozze d’Oro 2025 – San Salvo celebra l’amore che costruisce la comunità

Un sentito Buon Anniversario a tutte le coppie che nel lontano 1975 hanno pronunciato il loro “sì” e che sabato 29 novembre, abbiamo avuto l’onore di festeggiare.

Come ogni anno, dal 2013, abbiamo voluto rendere omaggio alla vostra storia, al vostro impegno e alla vostra straordinaria capacità di custodire valori che sono ancora oggi fondamentali per la crescita della nostra città.

Con il vostro nucleo familiare siete esempio di dedizione e stabilità familiare, di come l’amore, quando è costruito sulla solidità e sul rispetto, diventa un bene prezioso per tutta la comunità.

A nome dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco, un grazie sincero per ciò che avete rappresentato e continuate a rappresentare.

Auguri a tutti voi!