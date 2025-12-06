Costaverde compie 21 anni, ospite d'eccezione il gruppo The Breakfast Club

Il Centro Costaverde festeggia un traguardo importante: 21 anni di attività, incontri e condivisione con il territorio.

Per celebrare questo anniversario, il Centro invita famiglie, ragazzi e tutti i visitatori a partecipare a un pomeriggio speciale ricco di energia, festa e momenti da vivere insieme con il firmacopie del gruppo “The Breakfast Club”, il collettivo di giovani content creator italiani tra i più seguiti su TikTok e altre piattaforme social. Un’occasione unica per incontrare dal vivo i propri beniamini, scattare una foto ricordo, ricevere autografi e trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, dell’energia e della condivisione.

L’appuntamento è fissato per domenica 7 dicembre, a partire dalle ore 17:00, con un evento pensato per coinvolgere grandi e piccoli per festeggiare con il taglio della torta questo importante traguardo.

Per accedere all’area firmacopie e incontrare gli ospiti più da vicino, sarà necessario possedere una copia del libro ufficiale, disponibile presso il Bookstore Mondadori del Centro Costaverde. Chi effettuerà l’acquisto nel punto vendita riceverà inoltre un pass prioritario, che consentirà l’ingresso più rapido alla zona dedicata.

Con questo evento, il Centro Costaverde rinnova il proprio impegno nel creare opportunità di intrattenimento e socialità, valorizzando il rapporto con i visitatori che da oltre vent’anni lo scelgono come punto di riferimento per shopping, tempo libero e momenti da vivere insieme.

Ingresso libero. Accesso all’area firmacopie riservato ai possessori del libro.