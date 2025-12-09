"Il Mare - Una finestra - Racconti dall'isola e altri appuntamenti", presentazione del nuovo libro di Domenico Di Stefano

Si terrà domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 16, la presentazione del nuovo libro dello scrittore sansalvese Domenico Di Stefano dal titolo “Il Mare - Una finestra - Racconti dall'isola e altri appuntamenti”, presso il Salone Parrocchiale Paolo VI della comunità di San Nicola Vescovo San Salvo.

Con l'autore, parteciperanno: Pietro Santoro, Vescovo Emerito di Avezzano, Tiziana Magnacca assessore regionale Attività Produttive e Lavoro, Germano D'Aurelio (‘Nduccio) artista, musicista, cantautore e poeta, Angela Strippoli, prof.ssa di lettere Istituto “Mattioli -D’Acquisto" San Salvo, e Silvio Calice, direttore azionale CNA Abruzzo.

“Qualcuno ha scritto che un isola è un buco d'acqua riempito di terra. Ma più che riempire un buco d'acqua ho preferito guardarci dentro, come se il mare fosse una finestra. In queste pagine, semplicemente, c'è quello che ci ho visto io, ci sono i volti, i nomi, le storie e alcuni racconti che mi piace pensare come particolari messaggi in bottiglia. E poi ci sono alcuni appuntamenti ai quali, davvero, non potevo mancare.

Ti aspetto e ti chiedo di partecipare questo invito a familiari, amiche e amici. Grazie di cuore", ha commentato Domenico Di Stefano.