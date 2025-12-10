"Il calcio, mezzo di vocazione", a Cupello l'incontro con Padre Graziano Lorusso

VenerdÃ¬ 12 dicembre, alle ore 18,45, nella Sala consiliare del Comune di Cupello, si terrÃ lâ€™incontro dal titolo â€œIl calcio, mezzo di vocazioneâ€œ.

Ospite dâ€™eccezione Padre Graziano Lorusso, parroco di Santa Maria Assunta di Silvi, in passato calciatore di livello, con esperienze nella Nazionale Under 18 partecipando, nel 1991, ai Mondiali Under 17 assieme a, tra gli altri, Alessandro Del Piero e Alessio Tacchinardi. Al centro dellâ€™incontro proprio lâ€™esperienza di Padre Lorusso, dai suoi esordi sui campi di calcio alla vocazione religiosa.

Interverranno il sindaco di Cupello Graziana Di Florio, il Vicario Episcopale per il clero e parroco della NativitÃ Santissima di Cupello Don Nicola Florio, il presidente della Virtus Cupello Angelo Pollutri e il vice sindaco e dirigente del club rossoblÃ¹ Oreste Di Francesco. A moderare lâ€™incontro sarÃ lâ€™assessore Filippo Sammartino.



