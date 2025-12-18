A Montalfano la magia del Natale prende vita con "Il Piccolo Villaggio di Babbo Natale"

C'è un tempo dell'anno in cui le luci scaldano il cuore e il sorriso dei bambini diventa il regalo più grande. È con questo spirito che sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 16.00, Piazza Giovanni Paolo II a Montalfano si trasformerà in un luogo incantato con "Il Piccolo Villaggio di Babbo Natale", iniziativa promossa dall'Associazione Montalfano Terra Nostra.



Un pomeriggio pensato per riscoprire la bellezza dello stare insieme, dove Babbo Natale accoglierà grandi e piccoli nella sua casetta, tra elfi, mascotte e laboratori creativi, regalando emozioni, stupore e ricordi destinati a durare nel tempo.



Il Villaggio sarà animato da stand gastronomici, zucchero filato, truccabimbi, momenti di animazione e un caloroso brindisi di auguri, per condividere il vero senso del Natale: la gioia dell'incontro, la semplicità e il calore della comunità.



"Il Piccolo Villaggio di Babbo Natale nasce dal desiderio di donare alla nostra comunità un momento di luce, serenità e magia – si legge in una nota dell'Associazione Montalfano Terra Nostra – un'occasione per vedere Montalfano animarsi di sorrisi, voci e abbracci, soprattutto quelli dei bambini, veri protagonisti di questo Natale."



L'Associazione invita a partecipare e a lasciarsi guidare dalla magia, per vivere insieme un pomeriggio in cui il Natale torna ad essere un sentimento condiviso.



