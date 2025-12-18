Partecipa a IlTrigno.net

San Salvo â€“ Anticipo del mercato settimanale per le festivitÃ  natalizie

redazione
Appuntamenti
La Confesercenti di San Salvo informa che, su propria richiesta, lâ€™Amministrazione comunale ha disposto lâ€™anticipo delle date di svolgimento del mercato settimanale del giovedÃ¬ in occasione delle festivitÃ  natalizie e di fine anno. 

Il mercato si svolgerÃ  quindi mercoledÃ¬ 24 dicembre e mercoledÃ¬ 31 dicembre, in sostituzione delle giornate di giovedÃ¬ 25 dicembre e giovedÃ¬ 1Â° gennaio 2026, entrambe festive.

Lâ€™iniziativa - spiegano il presidente Domenico GualÃ  e il direttore Patrizio Lapenna - ha lâ€™obiettivo di garantire il regolare svolgimento del mercato e di offrire un servizio continuativo a cittadini e operatori commerciali durante il periodo delle festivitÃ .

Confesercenti invita la cittadinanza a prendere nota della variazione e coglie lâ€™occasione di augurare a tutti Buone Feste.

