Monsignor Mauro Lalli alla Messa di Natale a San Pietro con Papa Leone XIV

Presente Monsignor Mauro Lalli, Arcivescovo di Pausula, già Nunzio Apostolico in Papua Nuova Guinea e nelle Isole Salomone, componente del Servizio Diplomatico della Santa Sede, alla Santa Messa del 24 dicembre nella Basilica di San Pietro celebrata da Papa Leone XIV.

Con 6 mila fedeli nel sacro tempio e oltre 5 mila in piazza, il pontefice ha presieduto la sua prima celebrazione natalizia, ricordando che “la vita nuova di Dio, donata nel bambino Gesù per tutti, non è un’idea risolutiva per ogni problema, ma una storia d’amore che ci coinvolge”.

La nascita del Salvatore – ha sottolineato Papa Prevost - valorizza la dignità infinita di ognuno, "mentre un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, mentre l’uomo vuole diventare Dio per dominare sul prossimo".

Qui il testo integrale dell'omelia di Papa Leone XIV

Qui la funzione integrale trasmessa da Vatican News (clicca)

Foto dalla diretta su Rai 1