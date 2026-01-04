Aspettando la Befana a Pollutri, serata tra memoria ed enogastronomia per ricordare Dino Domenico Tartaglia

A Pollutri, lunedì 5 gennaio torna Aspettando la Befana, l’appuntamento che la Pro Loco Pollutri APS dedica alla memoria di Dino Domenico Tartaglia, uomo delle istituzioni, della cultura e della comunità. Non una semplice festa: un atto di affetto verso chi ha amato Pollutri fino in fondo.

In collaborazione con la Consulta Giovanile di Pollutri e il Gruppo Amici della Befana, l’evento commemora Dino Domenico Tartaglia, ex assessore comunale, figura amata e rispettata per il suo impegno civico e la passione per le tradizioni del suo paese natale.

Proprio Tartaglia aveva dato vita all’originaria Aspettando la Befana, ripresa con rinnovato vigore dalla Pro Loco Pollutri APS.

Appuntamento dalle 17:00 in piazza Giovanni Paolo I, dove tutto si svolgerà in una tensostruttura riscaldata e al coperto per garantire un comfort in più ai presenti.

Non mancherà il gusto con le specialità della tradizione locale: pizze fujie, pipune e sardell, accompagnate da braceria e bevande.

A dare più brio alla serata, l’esibizione live de I Cugini di Champagne e la tombolata. Ogni presente riceverà una cartella e i premi in palio sono generosamente offerti da tutte le attività commerciali di Pollutri per un momento di vera condivisione collettiva, a dimostrazione della validità dell’iniziativa che saluta le festività natalizie.

“Questo evento non è solo una festa — dichiara Giuseppe D’Attilio a nome di tutta la Pro Loco Pollutri APS — ma è un modo per tenere viva la memoria di Dino Domenico Tartaglia, uomo di grande sensibilità e dedizione al nostro paese. E allo stesso tempo, è un investimento per la nostra comunità in quanto il ricavato della cena sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature per i plessi scolastici di Pollutri”.