Giovedì 8 gennaio - La Parola del Signore

Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. (Mc 6,34-44)

Oggi la Parola vuole dirci che l’Amore di Dio non fa calcoli ma si dona con abbondanza, senza tener conto delle ceste piene di pezzi avanzati, e si è fatta carne per essere nutrimento spirituale di chi si avvicina a Lui.

«Gesù vide una grande folla, ebbe compassione …» dal termine greco (farsi carico del sentimento materno e profondo), che coinvolge tutta la persona. È questa compassione che alimenta l'attività di Gesù perché, è attento ai bisogni delle persone e stimola i suoi a farsene carico, «Voi stessi date loro da mangiare». E alle loro difficoltà fa si che «Cinque, e due pesci» possano sfamare tanta gente e ne avanza anche tanto.

Questo vuole spronare, anche a me e te, a far si che “la compassione” sia bussola che deve guidarci nell’attenzione agli altri, senza giudicare o escludere mai nessuno. Essendo certi che questa disponibilità del cuore, che porta a condividere facendo la propria parte, che sia poca o tanta non ha importanza, con la certezza che a quello che manca provvede Dio.

Ed io riesco a tralasciare il riposo per servire le persone? Quale è il messaggio che da a noi come Chiesa?

Signore, aiutami ad essere attento anche al silenzio, di chi mi passa accanto e notare i loro bisogni o difficoltà, e possa donare, anche solo una parola o un gesto, per confortarli, come faresti Tu. Amen