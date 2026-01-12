'Mamme in Salvo', nuovi appuntamenti

Si Ã¨ svolto con grande partecipazione un nuovo appuntamento organizzato dallâ€™associazione Mamme in Salvo, con il patrocinio dellâ€™Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di San Salvo, guidato dall'assessore Gianmarco Travaglini.
Un incontro ricco di contenuti, dedicato a mamme, papÃ e a tutte le persone che si prendono cura dei piÃ¹ piccoli, per riflettere insieme su un tema fondamentale: lo sviluppo del linguaggio nei bambini da 0 a 5 anni.
Grazie alla preziosa guida della logopedista Alessia Ramundi (Sanstefar Abruzzo), i partecipanti hanno scoperto strategie semplici e concrete per stimolare il linguaggio fin dai primi mesi di vita, attraverso il gioco, la relazione e le attivitÃ quotidiane, valorizzando ogni momento condiviso come occasione di crescita e comunicazione.
Un momento di ascolto, confronto e consapevolezza, che conferma quanto sia importante accompagnare le famiglie nei primi anni di vita dei bambini, offrendo strumenti utili e supporto competente.
PROSSIMO APPUNTAMENTO
Prosegue il percorso di Mamme in Salvo con un nuovo incontro dedicato alle mamme in attesa:
ACCOMPAGNARE ALLA NASCITA
Domenica 18 gennaio Ore 10:00 Casa della MaternitÃ â€“ Corso Garibaldi, San Salvo
Uno spazio di condivisione e presenza per esplorare la connessione con il proprio bambino prima della nascita, attraverso:
presenza, relazione e movimento
ascolto del corpo e dellâ€™intuizione
preparazione emotiva al parto
Lâ€™incontro sarÃ facilitato da Federica Gaia, doula e insegnante di yoga in gravidanza.
Invito aperto anche a partner e persone care.
Incontro gratuito con prenotazione
Info e prenotazioni: 331 1477141