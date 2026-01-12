'Mamme in Salvo', nuovi appuntamenti

Un incontro ricco di contenuti, dedicato a mamme, papÃ e a tutte le persone che si prendono cura dei piÃ¹ piccoli, per riflettere insieme su un tema fondamentale: lo sviluppo del linguaggio nei bambini da 0 a 5 anni.

Grazie alla preziosa guida della logopedista Alessia Ramundi (Sanstefar Abruzzo), i partecipanti hanno scoperto strategie semplici e concrete per stimolare il linguaggio fin dai primi mesi di vita, attraverso il gioco, la relazione e le attivitÃ quotidiane, valorizzando ogni momento condiviso come occasione di crescita e comunicazione.

Un momento di ascolto, confronto e consapevolezza, che conferma quanto sia importante accompagnare le famiglie nei primi anni di vita dei bambini, offrendo strumenti utili e supporto competente.

