San Salvo celebra il Patrono dei Giornalisti con un convegno sul futuro dell’informazione

In occasione della Festa di San Francesco di Sales, Patrono dei Giornalisti, sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 16.30, il Museo Civico “Porta della Terra” di San Salvo ospiterà il convegno dal titolo: “Dal Vanità delle vanità al Verbo che informa: Qohelet, San Francesco di Sales e il giornalismo del futuro”.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Vastese della Stampa, dall’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, dall’Associazione Nazionale Forense, con il patrocinio del Comune di San Salvo, ed è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, confermandosi come un evento di grande rilievo.

Dopo i saluti istituzionali delle ore 16.30, interverranno autorevoli relatori del panorama giuridico, giornalistico ed ecclesiale:

• Avv. Giampaolo Di Marco

• Don Nicola Del Bianco

• P.D. Denis Costanzo

• Giuseppe Galasso.

Porteranno il saluto dell’amministrazione comunale il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, e la consigliera delegata alla Cultura, Maria Travaglini, a testimonianza dell’attenzione della città verso il valore dell’informazione, della cultura e del ruolo sociale del giornalismo. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Maria Napolitano.

Nel corso dell’iniziativa verrà inoltre presentato il volume consegnato a Papa Leone XIV in occasione del Giubileo del Lavoro, dal titolo “Le professioni intellettuali nell’era della digitalizzazione per il bene comune”, offrendo ulteriori spunti di riflessione sul rapporto tra etica, comunicazione e innovazione tecnologica.

La giornata si concluderà alle ore 18.30 con la Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe, momento spirituale dedicato ai giornalisti e agli operatori della comunicazione.

Un appuntamento significativo che intende coniugare tradizione, riflessione etica e prospettive future del giornalismo, in un contesto di dialogo tra istituzioni, professionisti e comunità.