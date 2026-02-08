Partecipa a IlTrigno.net

'Medical Lions Day', screening gratuito a scuola per i più piccoli a San Salvo

redazione
Appuntamenti
La salute dei bambini è una priorità per il Lions Club International, da sempre impegnato in progetti di informazione, prevenzione e supporto sanitario. In quest’ottica si rinnova anche quest’anno il Medical Day Lions, promosso dal Lions Club San Salvo in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo 1 "Mattioli-D'Acquisto" di San Salvo.
 
L’iniziativa è in programma per mercoledì 11 febbraio 2026, dalle ore 8:30 alle 13:00, presso la Scuola Primaria “Filomena Delli Castelli” di via Melvin Jones, diretta dalla dirigente scolastica Annarosa Costantini.
 
Il Medical Day è un service nato nel 2011 all’interno del Lions Club San Salvo, e nel tempo è stato diffuso anche in altre realtà del territorio. Lo screening è rivolto agli alunni delle classi prime* e prevede visite specialistiche gratuite, con l'obiettivo non solo di individuare eventuali problematiche in fase precoce, ma anche di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della prevenzione.
 
I medici volontari coinvolti saranno:
- Dott. Carlo De Luca – Specialista in Otorinolaringoiatria
- Dott.ssa Maria Teresa Viggiano – Odontoiatra  
- Dott.ssa Germana Battista – Ortottista  
 
Responsabili del service: Romina Palombo  e Agostino Venanzio Bolognese   
Presidente del Lions Club San Salvo: Virginio Di Pierro 
 
Dichiarazione del Presidente Virginio Di Pierro: 
"Il Medical Day è una delle attività che meglio rappresenta lo spirito lionistico: servizio, prevenzione e attenzione al futuro dei nostri bambini. Ringrazio i medici volontari, i responsabili del service e la scuola per la grande collaborazione che rende possibile ogni anno questa iniziativa di grande valore."
 
Dichiarazione della Dirigente Annarosa Costantini:
"Ringrazio il Lions Club San Salvo per l’impegno costante nel nostro territorio e per l’attenzione rivolta ai più piccoli. Il Medical Day è un’opportunità preziosa per le famiglie e un esempio di come la scuola possa aprirsi al territorio per la salute e il benessere degli studenti."
 
Il Lions Club San Salvo continua a servire con cuore e dedizione.
