L'associazione Libertà è partecipazione organizza per venerdì 13 febbraio alle ore 18.00 un incontro pubblico dal titolo "L'evoluzione urbana di San Salvo dall'età romana ai giorni nostri: scenari e prospettive", che si terrà presso la Casa della Cultura – Porta della Terra.

L'iniziativa intende offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e riflessione sulla trasformazione urbanistica di San Salvo nel corso dei secoli, partendo dall'età romana fino ad arrivare alla realtà contemporanea, con uno sguardo rivolto alle prospettive future del territorio.

Relatore dell'incontro sarà il Prof. Giovanni Artese, che guiderà il pubblico in un percorso storico e urbanistico capace di coniugare memoria, identità e sviluppo, stimolando il dibattito su temi centrali per la comunità locale.

L'evento è aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni e agli operatori culturali interessati ai processi di trasformazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio storico della città.