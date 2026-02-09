Nancy Brilli protagonista de 'Il Padrone' al Teatro Rossetti di Vasto

Sabato 14 febbraio, alle ore 21:00, il Teatro Rossetti di Vasto ospiterà lo spettacolo “Il padrone” di Gianni Clementi, una delle opere più intense e attuali della drammaturgia contemporanea italiana.

La rappresentazione, con Nancy Brilli, Fabio Bussotti e Claudio Mazzenga, è diretta da Pierluigi Iorio e prodotta da “Società per Attori” in collaborazione con “Mielemovie”

Lo spettacolo affronta temi di grande rilevanza storica e civile, a partire dalle conseguenze delle leggi razziali del 1938, interrogando il pubblico su denaro, potere, responsabilità morale e memoria, attraverso una narrazione che oscilla tra commedia nera e tragedia. Ambientata negli anni Cinquanta, la vicenda mette a nudo le contraddizioni dell’animo umano e le derive etiche che possono nascere dal desiderio di conservare privilegi acquisiti, offrendo uno spunto di riflessione ancora fortemente attuale.

«Il teatro, quando affronta con intelligenza e profondità pagine complesse della nostra storia, diventa un’occasione preziosa per riflettere sul presente e sui valori che devono guidare la nostra comunità. Continuiamo a investire in una proposta culturale di qualità, capace di unire memoria, arte e partecipazione», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta.

Per informazioni e biglietti: https://teatrorossetti.it/biglietti.

