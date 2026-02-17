Raccolta alimentare per l'Emporio della SolidarietÃ  Giovanni Paolo II, si attiva il Lions Club Vasto New Century

Il Lions Club Vasto New Century promuove una nuova raccolta alimentare a sostegno dellâ€™Emporio della SolidarietÃ Giovanni Paolo II, Opera Segno della Caritas diocesana attiva nel quartiere San Paolo.

Lâ€™iniziativa - si sottolinea in una nota del Club - si svolgerÃ sabato 21 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso Spazio Conad â€“ Centro Commerciale Centro del Vasto, in Via Luigi Cardone 32.

Si tratta di un appuntamento ormai consueto nel calendario delle attivitÃ del Club, un service che negli anni ha consolidato il proprio valore sociale, confermandosi come un gesto concreto della cittÃ per la cittÃ . Durante lâ€™intera giornata, i soci del Lions Club saranno presenti per raccogliere beni di prima necessitÃ destinati a persone e famiglie che vivono situazioni di difficoltÃ economica.

Lâ€™Emporio della SolidarietÃ Giovanni Paolo II rappresenta un presidio fondamentale del territorio vastese: attraverso la distribuzione organizzata di generi alimentari e prodotti essenziali, sostiene numerosi nuclei familiari, offrendo un aiuto tangibile nel fronteggiare le esigenze quotidiane. La raccolta alimentare si inserisce in questo contesto come strumento diretto di supporto e prossimitÃ .

Determinante Ã¨ la collaborazione con Spazio Conad â€“ Centro Commerciale Centro del Vasto, che negli anni ha dimostrato sensibilitÃ verso le iniziative promosse dal Lions Club, mettendo a disposizione spazi e favorendo la partecipazione della comunitÃ . La sinergia tra realtÃ associative e operatori del territorio testimonia come il contributo di ciascuno possa tradursi in un sostegno concreto per chi attraversa momenti di fragilitÃ .

Il Lions Club Vasto New Century invita pertanto la cittadinanza a partecipare con generositÃ allâ€™iniziativa, contribuendo con lâ€™acquisto e la donazione di beni di prima necessitÃ . Un piccolo gesto individuale puÃ² diventare un aiuto significativo per molte famiglie del territorio.