Tappa a Vasto per la Scuola di Direzione di Coro dellâ€™Accademia Corale Italiana

La Scuola di Direzione di Coro dellâ€™Accademia Corale Italiana farÃ tappa a Vasto.

Lâ€™appuntamento Ã¨ per domenica 22 febbraio 2026 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo. Dopo lâ€™intera giornata di formazione ci sarÃ la lezione-concerto alle ore 19.00.

Lâ€™Accademia Corale Italiana Ã¨ un progetto didattico nato dallâ€™esperienza pluriennale di importanti associazioni corali nazionali nel campo della formazione musicale. Le sue attivitÃ sono rivolte a cantori, compositori e direttori di coro, con lâ€™obiettivo di promuovere una preparazione approfondita e qualificata nel settore corale. Direttore didattico e coordinatore dellâ€™Accademia Ã¨ il MÂ° Lorenzo Donati, direttore, compositore e docente di fama internazionale.

La Scuola per Direttori di coro Ã¨ attiva su tutto il territorio nazionale e conta circa 60 allievi effettivi. Per lâ€™Abruzzo, docente di riferimento per la tecnica della direzione e la concertazione Ã¨ il MÂ° Serena Marino, che guiderÃ la giornata vastese.

Lâ€™iniziativa si realizza grazie alla collaborazione e allâ€™accoglienza offerta dalla Parrocchia San Paolo Apostolo e di due cori laboratorio della cittÃ : il Coro Polifonico San Paolo e I Cantori della Torre, realtÃ - dirette da Giorgia Loreto e Chiara Muratori - fondamentali per il lavoro didattico dellâ€™Accademia.

La presenza costante dei cori laboratorio in prova e in concerto rappresenta infatti uno strumento imprescindibile per la formazione del direttore di coro, che puÃ² cosÃ¬ esplorare repertori differenti, esercitare competenze tecniche e interpretative e dare forma concreta alle proprie idee musicali.

Durante la giornata di studio gli allievi lavoreranno su un repertorio articolato attorno a laude spirituali medievali in veste contemporanea e a musiche di ispirazione popolare regionale. Il percorso culminerÃ nellâ€™esecuzione pubblica dei brani studiati, in un concerto che si terrÃ alle ore 19.00 nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Vasto con ingresso libero.

Unâ€™occasione preziosa per la cittÃ di Vasto di accogliere unâ€™esperienza formativa di alto livello e di vivere un momento musicale di particolare intensitÃ .

Vi aspettiamo!

Don Gianni Sciorra e la ComunitÃ di San Paolo Apostolo