Dal 24 febbraio la Casa della Salute Mobile al centro di San Salvo

SarÃ San Salvo a ospitare, nei prossimi giorni, la Casa della Salute Mobile della Asl Lanciano Vasto Chieti per un nuovo ciclo di screening gratuiti.

Da martedÃ¬ 24 febbraio a martedÃ¬ 3 marzo il poliambulatorio itinerante sosterÃ in piazza Papa Giovanni XXIII, al centro della cittÃ .

A bordo sarÃ possibile sottoporsi senza prenotazione agli screening oncologici: mammografia per donne tra 50 e 69 anni (se non eseguita negli ultimi due anni); ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne nella stessa fascia dâ€™etÃ (se lâ€™esame non Ã¨ stato eseguito negli ultimi due anni o in assenza di colonscopia negli ultimi cinque); Pap-test o Hpv test per donne dai 25 ai 64 anni. Sono disponibili anche elettrocardiogramma (Ecg), spirometria e controllo dei nei sospetti per i cittadini di etÃ superiore ai 16 anni. Per il controllo nei, data la disponibilitÃ limitata, Ã¨ consigliabile presentarsi allâ€™inizio delle attivitÃ .

Lâ€™ambulatorio Ã¨ aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

Lâ€™accesso Ã¨ riservato agli assistiti dellâ€™Azienda sanitaria locale, che dovranno esibire solo tessera sanitaria e documento dâ€™identitÃ , senza bisogno di impegnativa o prenotazione.

I referti arriveranno via posta ordinaria. In caso di mancato recapito Ã¨ possibile scrivere allâ€™indirizzo e-mail salutemobile@asl2abruzzo.it oppure contattare il numero 366 9341042, attivo dal lunedÃ¬ al sabato (esclusi i festivi) dalle ore 9.00 alle 13.30.

Aggiornamenti su www.asl2abruzzo.it/casa-della-salute-mobile.