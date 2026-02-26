Ostensione della Sacra Sindone e concerto di Elio Benedetto a San Salvo

Dal 1° al 10 marzo, la Parrocchia San Giuseppe di San Salvo vivrà un tempo di intensa spiritualità grazie all’ostensione della riproduzione in misura reale della Sacra Sindone, un’iniziativa che si inserisce nel più ampio progetto nazionale di “ostensione diffusa”, promosso da studiosi e sindonologi per rendere accessibile ai fedeli una copia fotografica a grandezza naturale del Sacro Lino .

Un’occasione di fede e contemplazione

Per dieci giorni, i fedeli potranno sostare in preghiera davanti alla riproduzione del telo che, secondo un’antica tradizione, avrebbe avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro. La Sindone, conservata a Torino dal 1578, continua a suscitare profonda devozione e interesse spirituale e scientifico, come testimoniano le numerose ostensioni storiche e moderne .

Il parroco don Raimondo Artese, insieme all’intera comunità parrocchiale, accoglierà fedeli, gruppi e visitatori che desiderano vivere un momento di meditazione sulla Passione di Cristo, soprattutto in questo tempo che precede la Pasqua.

Un evento speciale: il concerto di Elio Benedetto

All’interno del programma dell’ostensione, la parrocchia ospiterà anche un appuntamento artistico di grande valore spirituale: sabato 7 marzo, dopo la Santa Messa delle ore 18:30, si terrà il concerto di Elio Benedetto, sacerdote e cantautore, in occasione del 20° anniversario del suo cammino di evangelizzazione in musica.

Il concerto, dedicato alla musica cristiana d’autore, offrirà un percorso musicale che intreccia fede, testimonianza e arte, accompagnando i presenti in una riflessione profonda sul mistero della Passione e della Risurrezione.

La comunità in cammino

L’ostensione e il concerto rappresentano per la Parrocchia San Giuseppe un’occasione preziosa per vivere insieme un tempo di grazia, unendo preghiera, cultura e spiritualità. L’iniziativa si inserisce nel desiderio della comunità di offrire momenti significativi di evangelizzazione e crescita nella fede.

Informazioni utili