A Cupello un incontro sulla gestione della disfagia

Non esiste una cura per la disfagia, ma Ã¨ necessario un approccio multidisciplinare, che non puÃ² prescindere dalla gestione corretta dellâ€™atto motorio. Questa la sintesi di un interessante incontro sul tema â€˜Quando mangiare diventa difficile. Gestire la disfagiaâ€™, promosso dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna congiuntamente allâ€™UniversitÃ delle Tre EtÃ di Cupello.

Ed Ã¨ stata proprio la sala consiliare del centro del Vastese a ospitare lâ€™evento, incentrato su una tematica molto attuale e troppo spesso sottovalutata, introdotto dai saluti dellâ€™assessora al Welfare e allâ€™Inclusione Valentina Fitti, del presidente dellâ€™UniTrE Fabio Bruno e del presidente del sodalizio lionistico Antonio Muratore, che ha ricordato il ruolo e lâ€™impegno dei Lions.

Ãˆ toccato alla Dr.ssa Maria Pia Smargiassi, medico geriatra, spiegare cosa sia la disfagia e quali ne siano le cause. Ha rilevato come i pazienti anziani rappresentino la maggioranza della popolazione affetta da disfagia, per problemi di masticazione, paura di deglutire, a causa di deficit della dentizione, deficit della forza muscolare e della coordinazione motoria. E non solo, perchÃ© â€˜nelle malattie neurologiche come ictus, Parkinson, SLA, demenza di Alzheimer, lâ€™80% dei pazienti presenta disfagiaâ€™ cosÃ¬ come â€˜oltre il 50% dei pazienti oncologici per tumori della testa, collo e apparato digerente superiore e sottoposti a relative cure oncologiche, ossia radio e/o chemioterapia, soffre di disfagia.â€™

Il Dr. Benito Michelizza, medico audiologo foniatra, ha spiegato lâ€™anatomia della deglutizione e, grazie allâ€™ausilio di video delle fibroscopie, lâ€™esame diagnostico endoscopico elettivo perchÃ© il medico possa osservare direttamente le vie aeree superiori, come naso, rinofaringe, laringe e corde vocali, ha mostrato le alterazioni della fisiologica attivitÃ deglutoria e come si presenta la disfagia.

Spazio, infine, alla parte fisioterapica con la Dr.ssa Giuseppina Di Loreto, fisioterapista appunto, che ha affrontato le tematiche correlate alla terapia e ai rimedi della disfagia che avviene attraverso la fisioterapia mirata alla rieducazione della deglutizione, attraverso esercizi di coordinazione dei muscoli della deglutizione e dei nervi deputati all'attivazione del riflesso.

Ha, quindi, dato suggerimenti concreti anche ai caregiver circa lâ€™importanza della modificazione della preparazione dei cibi, la corretta postura che il paziente deve assumere e la preparazione dellâ€™ambiente dove il paziente consuma il pasto, che deve essere silenzioso e privo di oggetti e persone che possono distrarre il paziente.